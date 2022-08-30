Благотворительный фонд «Дети России» провел праздник для пациентов Детского хосписа ОДКБ в Екатеринбурге

12.20 Вторник, 6 сентября 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК) провел праздник для пациентов Детского хосписа Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге 5 сентября – в Международный день благотворительности.

На празднике были не только пациенты, находящиеся в стационаре, но и семьи с детьми, которые наблюдаются в учреждении. Ребята рисовали, играли с дрессированной собакой и общались с весёлыми клоунами, вместе с мамами составляли цветочные композиции. Родители помогали детям, с удовольствием пробовали свои силы в мастер-классах, улыбались и говорили: такие мероприятия очень-очень нужны и взрослым.


Фото: пресс-служба УГМК


По словам Елены Сапего, заведующей Областным центром паллиативной медицинской помощи детям «Детский хоспис», любой маме нужен небольшой глоток свежего воздуха. Подобные праздники дают положительные эмоции, и такой настрой родители передают своим детям. Это помогает справляться со сложностями.

Организаторы не только провели с ребятами и их родными время в тёплой, яркой и дружной атмосфере, но и вместе совершили благой поступок: украсили и установили на территории учреждения 25 кормушек для птиц. Несколько десятков маленьких гостей трудились и прикладывали массу творческих сил и вдохновения, чтобы сделать их яркими и привлекательными. Смешивать краски им помогали волонтёры, которые целый день посвятили мероприятию. Через пару часов работа была окончена: теперь пернатые гости не останутся голодными в холода.


Фото: пресс-служба УГМК


– В этот праздник мы вместе с пациентами, волонтерами, друзьями хотим вновь привлечь внимание к тем, кто помогает детям, взрослым, животным, просто помогает. Детский хоспис, это, казалось бы, грустная тема, ведь пациенты неизлечимо больны. Но здесь создали такую душевную атмосферу, что даже птицы, символ вечной жизни, стремятся сюда и радуют детей и взрослых, – отметила директор Фонда Юлия Нутенко.


Делиться добротой и бережно заботиться о каждом, кто находится рядом: хоспис стал центром средоточия любви и гармонии. Каждый день стремиться сделать мир лучше, – с этим намерением живут и пациенты, и врачи, и персонал учреждения. Фонд и Детский хоспис связывает давняя дружба и впереди – новые, яркие проекты.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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12:55 Телефонные мошенники похитили у екатеринбургского врача 4,5 миллиона рублей
12:20 Благотворительный фонд «Дети России» провел праздник для пациентов Детского хосписа ОДКБ в Екатеринбурге
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