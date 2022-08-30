Екатеринбуржец не смог получить деньги с туроператора за сорванный отпуск

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Житель Екатеринбурга не смог получить деньги с туроператора за сорванный в марте отпуск. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.Екатеринбуржец решил отдохнуть с семьей в Египте в марте этого года. Он приобрел путевки в Шарм-Эль-Шейх на 10 дней в ООО «Библио-Глобус Туроператор». Однако через три дня после прилета мужчину с семьей вывезли из Египта и через Москву доставили в Екатеринбург.Мужчина решил, что туроператор должен вернуть ему деньги за неиспользованную неделю отпуска. Он подал иск в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просил расторгнуть договор с ООО «Библио-Глобус Туроператор» и взыскать с ответчика 104 948 рублей и судебные расходы. Однако суд отказал в удовлетворении требований.Дело в том, что туристов из Екатеринбурга вернули домой в связи с обострением международной ситуации. Росавиация рекомендовала всем российским авиакомпаниям, имеющим самолеты лизинге, лететь домой, потому что возникла угроза их ареста в зарубежных аэропортах. Из-за этого была организована досрочная эвакуация россиян с территории иностранных государств, в том числе из Египта.Отмечается, что туроператор сделал перерасчет и вернул стоимость неиспользованного семьей проживания в отеле.Не согласившись с решением районного суда, екатеринбуржец подал апелляцию в Свердловский областной суд. Однако и облсуд встал на сторону туроператора.