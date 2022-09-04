Жителям Широкой речки пообещали улучшить транспортную связь с Академическим, а не с центром города
Общество
Фото: Вечерние ведомости
ЦУР Свердловской области под постом в телеграм-канале «Вечерние ведомости» ответил жителям микрорайона Широкая речка, которые попросили мэра и губернатора расширить улицу Суходольскую в Екатеринбурге.
Напомним, что екатеринбуржцы написали коллективное обращение с просьбой расширить единственную районную магистраль на Широкой речке. Сейчас улица Суходольская имеет только по одной полосе в каждую сторону и каждый день встает в огромные пробки.
В Центре управления регионом рассказали, что на Широкой речке началась работа над строительством нескольких улиц: Хрустальногорской (от проспекта Академика Сахарова до Суходольской), Евгения Савкова (от Хрустальногорской до Косотурской), Косотурской (от Евгения Савкова до Хрустальногорской) и самой Суходольской (от Хрустальногорской до Тенистой) с профилированием русла реки Патрушихи. Выполнить данные работы планируется в четвертом квартале 2023 года.
Примечательно, что транспортная связь будет обеспечена только с Академическим районом, а не с центром Екатеринбурга, как просили местные жители.
Добавим, что предыдущий мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в 2020 году обещал расширить улицу Суходольскую до 2021-2022 года. Однако к работам так и не приступили.
Напомним, что екатеринбуржцы написали коллективное обращение с просьбой расширить единственную районную магистраль на Широкой речке. Сейчас улица Суходольская имеет только по одной полосе в каждую сторону и каждый день встает в огромные пробки.
В Центре управления регионом рассказали, что на Широкой речке началась работа над строительством нескольких улиц: Хрустальногорской (от проспекта Академика Сахарова до Суходольской), Евгения Савкова (от Хрустальногорской до Косотурской), Косотурской (от Евгения Савкова до Хрустальногорской) и самой Суходольской (от Хрустальногорской до Тенистой) с профилированием русла реки Патрушихи. Выполнить данные работы планируется в четвертом квартале 2023 года.
– Строительство обеспечит транспортную связь жилого района Широкая речка с Академическим, позволит расширить сеть общественного транспорта и обеспечит доступность к строящейся трамвайной линии в Академический район, – заявили в ЦУР.
Примечательно, что транспортная связь будет обеспечена только с Академическим районом, а не с центром Екатеринбурга, как просили местные жители.
Добавим, что предыдущий мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в 2020 году обещал расширить улицу Суходольскую до 2021-2022 года. Однако к работам так и не приступили.
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