В одном из районов Екатеринбурга появилась Аллея медиков

19.08 Понедельник, 5 сентября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников
В кои-то веки — благая весть для екатеринбуржцев, которые переживают за озеленение уральской столицы. В конце прошлой недели в Академическом районе не рубили, а высаживали деревья.

Более сотни липок, яблонь и верб посадили на бульваре Боткина. Если молоденькие деревца приживутся и разрастутся, то в городе на одну аллею станет больше. Название ей уже дали — Аллея медиков. И тут символично всё: и то, что высаживали деревья студенты и преподаватели Уральского государственного медицинского университета, и то, что бульвар назван в честь врача, Евгения Боткина, который был расстрелян в Екатеринбурге вместе с царской семьёй. Новую аллею посвятили медицинским работникам, которые в пик эпидемии коронавируса спасали жизни и восстанавливали здоровье жителям Свердловской области.

Правда, новость о появлении Аллеи медиков проходила на фоне более мрачных, и, к сожалению, уже привычных сообщений о том, что Екатеринбург может вот-вот лишиться красивой природной территории. На этот раз угроза нависла над сосновым бором на Широкой речке. Решение о застройке этого места уже принято, а представители Главархитектуры упорно деревьев не замечают, уверяя, что никакого леса там нет. И (что уже тоже привычно) на защиту леса встают сами жители, а не природоохранные органы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:30 Ребёнок и его мама пострадали в ДТП на одной из улиц Каменска-Уральского
19:08 В одном из районов Екатеринбурга появилась Аллея медиков
18:24 Путешествие в Дегтярск для «сталкеров» организует сообщество «Урал-Пролаз»
17:50 Определен подрядчик для возведения стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге
17:25 Автоинспекторы будут проверять в Екатеринбурге тонированные автомобили
16:52 В ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге завершили строительство центральной парадной с фитнес-клубом и рестораном
16:26 Екатеринбургских туристок по политическим мотивам выселили из отеля в Грузии
15:58 Экс-директора организации в Екатеринбурге осудили за хищение свыше 4,2 млн рублей
15:27 Напавшего на школьницу свердловчанина поместили под стражу
14:53 Рекордное число первокурсников поступило в Свердловский медколледж
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