В одном из районов Екатеринбурга появилась Аллея медиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В кои-то веки — благая весть для екатеринбуржцев, которые переживают за озеленение уральской столицы. В конце прошлой недели в Академическом районе не рубили, а высаживали деревья.Более сотни липок, яблонь и верб посадили на бульваре Боткина. Если молоденькие деревца приживутся и разрастутся, то в городе на одну аллею станет больше. Название ей уже дали — Аллея медиков. И тут символично всё: и то, что высаживали деревья студенты и преподаватели Уральского государственного медицинского университета, и то, что бульвар назван в честь врача, Евгения Боткина, который был расстрелян в Екатеринбурге вместе с царской семьёй. Новую аллею посвятили медицинским работникам, которые в пик эпидемии коронавируса спасали жизни и восстанавливали здоровье жителям Свердловской области.Правда, новость о появлении Аллеи медиков проходила на фоне более мрачных, и, к сожалению, уже привычных сообщений о том, что Екатеринбург может вот-вот лишиться красивой природной территории. На этот раз угроза нависла над сосновым бором на Широкой речке. Решение о застройке этого места уже принято, а представители Главархитектуры упорно деревьев не замечают, уверяя, что никакого леса там нет. И (что уже тоже привычно) на защиту леса встают сами жители, а не природоохранные органы.