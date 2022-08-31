Путешествие в Дегтярск для «сталкеров» организует сообщество «Урал-Пролаз»
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Лето позади, но это не означает, что уличные экскурсии, и даже междугородние, закончились. Экскурсионная группа «Урал-Пролаз», которая помогает жителям одних уральских городов познакомиться с историей и архитектурой других уральских населённых пунктов, готовит познавательную вылазку в Дегтярск.
Административный центр одноименного городского округа, Дегтярск был основан чуть более 100 лет назад, в 1914-м году. Но событий и интересных объектов за минувший век накопил немногим меньше, чем города-старожилы Свердловской области. Так, в своё время Дегтярск посетил будущий президент США Ричард Никсон, а не столь давно — в 2009-м году — город включили в список участников маршрута Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО «Мировое культурное наследие. Диалог культур, диалог цивилизаций». Об этом экскурсоводы «Урал-Пролаза» тоже наверняка расскажут туристической группе, которую поведут по дегтярским улицам на следующей неделе.
Экскурсию планируют провести в смешанном формате промышленного и природного туризма. То есть, в её маршрут включают и городские виды (Дворец культуры Дегтярска, городские здания в баварском стиле), и заводские объекты (заброшенная машиностроительная фабрика, шахта «Капитальная»), и природные красоты (гора Лабаз, озеро Ижбулат).
Экскурсия в Дегтярск запланирована на 17-е сентября. Записаться на неё можно в ВК-группе «Урал-Пролаза».
Административный центр одноименного городского округа, Дегтярск был основан чуть более 100 лет назад, в 1914-м году. Но событий и интересных объектов за минувший век накопил немногим меньше, чем города-старожилы Свердловской области. Так, в своё время Дегтярск посетил будущий президент США Ричард Никсон, а не столь давно — в 2009-м году — город включили в список участников маршрута Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО «Мировое культурное наследие. Диалог культур, диалог цивилизаций». Об этом экскурсоводы «Урал-Пролаза» тоже наверняка расскажут туристической группе, которую поведут по дегтярским улицам на следующей неделе.
Экскурсию планируют провести в смешанном формате промышленного и природного туризма. То есть, в её маршрут включают и городские виды (Дворец культуры Дегтярска, городские здания в баварском стиле), и заводские объекты (заброшенная машиностроительная фабрика, шахта «Капитальная»), и природные красоты (гора Лабаз, озеро Ижбулат).
Экскурсия в Дегтярск запланирована на 17-е сентября. Записаться на неё можно в ВК-группе «Урал-Пролаза».
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