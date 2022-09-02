Автоинспекторы будут проверять в Екатеринбурге тонированные автомобили

– В темное время суток тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость для водителя, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, – отмечают в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы с 6 по 7 сентября проведут рейд «Тонировка». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.При помощи специальных приборов автоинспекторы будут проверять светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей. Согласно установленным регламентом нормам, светопропускание стекол должно составлять не менее 70%.Если данное требование автовладельцы не соблюдают, то в отношении нарушителей составляется административный протокол по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.