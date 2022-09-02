Автоинспекторы будут проверять в Екатеринбурге тонированные автомобили
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге автоинспекторы с 6 по 7 сентября проведут рейд «Тонировка». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
При помощи специальных приборов автоинспекторы будут проверять светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей. Согласно установленным регламентом нормам, светопропускание стекол должно составлять не менее 70%.
Если данное требование автовладельцы не соблюдают, то в отношении нарушителей составляется административный протокол по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
При помощи специальных приборов автоинспекторы будут проверять светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей. Согласно установленным регламентом нормам, светопропускание стекол должно составлять не менее 70%.
– В темное время суток тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость для водителя, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, – отмечают в ГИБДД.
Если данное требование автовладельцы не соблюдают, то в отношении нарушителей составляется административный протокол по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
02 сентября 2022
02 сентября 2022
В Екатеринбурге за три дня задержали 15 пьяных водителей
30 августа 2022
30 августа 2022
У ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге перевернулся контейнер мусоровоза
05 сентября 2022
05 сентября 2022
В Екатеринбурге автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста
05 сентября 2022
05 сентября 2022