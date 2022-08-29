В ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге завершили строительство центральной парадной с фитнес-клубом и рестораном

16.52 Понедельник, 5 сентября 2022
Общество
Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»
Девелопер «УГМК-Застройщик» завершил важный этап строительства жилого квартала бизнес-класса «Нагорный» в Екатеринбурге – введена центральная парадная всего комплекса.

Галерея, расположившаяся по улице Татищева, выступает архитектурной доминантой «Нагорного», увенчанная панорамным остеклением с декоративным световым оформлением и органично интегрированным медиафасадом. Парадный вход в галерею служит центральной зоной рецепции для всего квартала и объединяет в себе его богатую внутреннюю инфраструктуру для комфортной работы и жизни.


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


Парадная входная группа с высокими потолками (шесть метров) выполнена по авторскому дизайн-проекту по аналогии с лобби роскошного пятизвездочного отеля. В ее пространстве расположена единая зона респешен «Нагорного» с вежливым консъерж-обслуживаением. А также уютная зона ожидания с мягкой авторской мебелью и рестораном. Атмосферу роскоши и изящества поддерживают элементы декора, расположенные на дизайнерских стеллажах и журнальных столиках. Можно провести встречу или подождать такси, наслаждаясь звучащей приятной музыкой в стиле «лаундж».

Отсюда, не выходя на улицу, резиденты на бесшумном скоростном лифте могут попасть как в зону теплого подземного паркинга, так и перейти в любую необходимую секцию квартала.

В ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге завершили строительство центральной парадной с фитнес-клубом и рестораном
Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


Сосредоточенная в галерее инфраструктура тщательно подобрана девелопером с учетом потребностей и статуса резидентов «Нагорного». На первом этаже расположен ресторан Breadway-café, как в «Башне Исеть», где можно позавтракать с семьей или неспешно поужинать в эксклюзивных дизайнерских интерьерах с авторской кухней.


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


Для любителей активного образа жизни, в скором времени откроется фитнес-центр World Class Нагорный с самым современным спортивным оборудованием. В рамках клуба можно посетить многофункциональные залы групповых программ, поплавать в просторном бассейне, сделать массаж и отдохнуть в SPA. А после тренировки − пообедать с пользой в фитнес-кафе. Также предусмотрены и детские фитнес-программы для маленьких резидентов.


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


В парадном холле расположен центральный офис собственной управляющей «УГМК-Застройщик», которая круглосуточно обеспечивает комфорт проживания, чистоту и безопасность на всей территории «Нагорного».

Деловая часть галереи представлена офисными помещениями, расположенными на 2, 6 и 7 этажах. Гибкие офисные пространства, с высокими потолками, панорамными окнами и современными инженерными системами позволяют владельцам организовать собственное, комфортное и уникальное рабочее пространство, не уступающее офису Google или Яндекс.

Можно организовать модный open-space или выполнить функциональное зонирование, исходя из индивидуальных пожеланий. А уютная lounge-терраса или переговорная комната на свежем воздухе с роскошным видом на город – будет радовать сотрудников и деловых партнеров.

Стоит отметить, что, к моменту ввода все гибкие офисы галереи уже проданы, вместе с тем доступны к бронированию эргономичные коммерческие помещения на первых этажах в других секциях.

«Торгово-офисная галерея – воплощение высоких стандартов девелопмента нашей компании. Ее ввод является одним из ключевых этапов реализации ЖК «Нагорный» как проекта, он означает практически полное завершение всей первой очереди строительства. Более того, галерея полностью преображает улицу Татищева, придает ей новое инфраструктурное наполнение», – отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.



Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


Напомним, в настоящее время «УГМК-Застройщик» активно начал строительство второй очереди ЖК «Нагорный» (соответствующее разрешение компания получила в начале августа), которая будет возведена на бывшей территории завода «Уралкабель» в границах улиц Токарей – Нагорная – Синяева – Мельникова. Первые дома новой очереди девелопер планирует завершить и сдать в 1 квартале 2025 года. Инфраструктура «Нагорного» также получит дальнейшее развитие: между первой и второй очередями раскинется зеленый Урбан-парк с ландшафтным оформлением, пешеходными аллеями и зонами отдыха для всех резидентов квартала и детский сад на 180 мест.

На сегодняшний день ЖК «Нагорный» является победителем престижного всероссийского конкурса-премии «ТОП ЖК-2022» в главной номинации – «Лучший жилой комплекс-новостройка РФ» и занимает второе место в федеральном и региональном рейтингах аналитического портала ЕРЗ.РФ «ТОП новостроек».

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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