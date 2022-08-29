Екатеринбургских туристок по политическим мотивам выселили из отеля в Грузии

– Нам сразу сказали: «Это последняя ночь, когда вы здесь находитесь. Мест у нас нет». Хотя на самом деле отель был полупустой, – рассказывает девушка ЕАН.

– Они начали кричать, чтобы мы убирались. При этом еще и потребовали, чтобы мы сами вынесли за собой мусорное ведро. Вместе с нами также выселили и двух мужчин из Дагестана, которые приехали в Тбилиси по делам, – отметила туристка.

– Только потом нас согласился довезти мужчина лет 50. Он сказал, что молодежь сейчас действительно плохо относится к россиянам и лично ему стыдно за это. Видимо, из-за этой антироссийской пропаганды к нам так и относятся, – сказала девушка.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости