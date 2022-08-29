Екатеринбургских туристок по политическим мотивам выселили из отеля в Грузии
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Двух туристок из Екатеринбурга выселили из отеля в Тбилиси. По словам женщин, это было сделано по национальному признаку.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на туристку, она приехала с подругой в Грузию на такси из Владикавказа, до которого долетели на самолете. На границе их пропустили без проблем, и девушки направились в забронированный отель Okriba, который находится в Тбилиси. Туристки забронировали номер только на сутки, потому что хотели посетить и другие города. Однако затем они решили продлить бронь еще на день.
По словам путешественницы, на следующий день их должны были выселить в 12.00, но сотрудники отеля пришли в номер рано утром и стали требовать, чтобы девушки уходили.
Также девушка рассказала, что у нее пропало около 15 тысяч рублей. Накануне вечером они ходили гулять, и пострадавшая оставила в отеле сумку, в которой были деньги. По пути обратно в Россию девушка открыла сумку и увидела, что денег нет.
Непросто оказалось и поймать такси, так как несколько водителей заявили туристкам, что они не возят русских.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на туристку, она приехала с подругой в Грузию на такси из Владикавказа, до которого долетели на самолете. На границе их пропустили без проблем, и девушки направились в забронированный отель Okriba, который находится в Тбилиси. Туристки забронировали номер только на сутки, потому что хотели посетить и другие города. Однако затем они решили продлить бронь еще на день.
– Нам сразу сказали: «Это последняя ночь, когда вы здесь находитесь. Мест у нас нет». Хотя на самом деле отель был полупустой, – рассказывает девушка ЕАН.
По словам путешественницы, на следующий день их должны были выселить в 12.00, но сотрудники отеля пришли в номер рано утром и стали требовать, чтобы девушки уходили.
– Они начали кричать, чтобы мы убирались. При этом еще и потребовали, чтобы мы сами вынесли за собой мусорное ведро. Вместе с нами также выселили и двух мужчин из Дагестана, которые приехали в Тбилиси по делам, – отметила туристка.
Также девушка рассказала, что у нее пропало около 15 тысяч рублей. Накануне вечером они ходили гулять, и пострадавшая оставила в отеле сумку, в которой были деньги. По пути обратно в Россию девушка открыла сумку и увидела, что денег нет.
Непросто оказалось и поймать такси, так как несколько водителей заявили туристкам, что они не возят русских.
– Только потом нас согласился довезти мужчина лет 50. Он сказал, что молодежь сейчас действительно плохо относится к россиянам и лично ему стыдно за это. Видимо, из-за этой антироссийской пропаганды к нам так и относятся, – сказала девушка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге сотрудниками ФСБ задержан заместитель начальника одного из отделов полиции
29 августа 2022
29 августа 2022
Летевший из Екатеринбурга самолет экстренно сел в Казани
31 августа 2022
31 августа 2022