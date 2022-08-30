Рекордное число первокурсников поступило в Свердловский медколледж

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В этом году в Свердловский областной медицинский колледж поступило рекордное число первокурсников – 3,7 тысячи человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области.Также в колледж впервые набрали студентов-целевиков. По завершению учебы 280 специалистов гарантированно вернутся в больницы области. Студентов отбирали медицинские организации, а самые замотивированные школьники получили стипендию. Самой популярной специализацией среди студентов-целевиков стало сестринское дело. Это направление выбрал 171 человек.Всего в новом учебном году в областном медколледже обучается около 14 тысяч студентов.