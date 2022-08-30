Рекордное число первокурсников поступило в Свердловский медколледж
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В этом году в Свердловский областной медицинский колледж поступило рекордное число первокурсников – 3,7 тысячи человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области.
Также в колледж впервые набрали студентов-целевиков. По завершению учебы 280 специалистов гарантированно вернутся в больницы области. Студентов отбирали медицинские организации, а самые замотивированные школьники получили стипендию. Самой популярной специализацией среди студентов-целевиков стало сестринское дело. Это направление выбрал 171 человек.
Всего в новом учебном году в областном медколледже обучается около 14 тысяч студентов.
Также в колледж впервые набрали студентов-целевиков. По завершению учебы 280 специалистов гарантированно вернутся в больницы области. Студентов отбирали медицинские организации, а самые замотивированные школьники получили стипендию. Самой популярной специализацией среди студентов-целевиков стало сестринское дело. Это направление выбрал 171 человек.
Всего в новом учебном году в областном медколледже обучается около 14 тысяч студентов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За неделю от укусов клещей пострадали 87 человек
30 августа 2022
30 августа 2022
Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 15 человек
31 августа 2022
31 августа 2022