На Вторчермете в Екатеринбурге парализовало движение трамваев из-за упавшей пассажирки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Вторчермете на полчаса парализовало движение трамваев. Об этом сообщил читатель «Вечерних ведомостей».По словам очевидца, это произошло из-за падения пассажирки в трамвае №1. Когда вагон тронулся от остановки «Братская», пожилая женщина не успела занять место, так как обходила салон из-за занятых молодыми людьми сидений у двери, упала и ударилась затылком.Водитель трамвая вышел из машины и предложил вызвать скорую помощь, однако пассажирка отказалась. Тогда он попросил написать ее расписку, что она не имеет претензий к нему и «Гортрансу».Пока трамвай стоял, движение со Вторчермета и Керамика в сторону центра было парализовано. Теперь движение трамваев уже возобновлено.