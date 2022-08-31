На Вторчермете в Екатеринбурге парализовало движение трамваев из-за упавшей пассажирки
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге на Вторчермете на полчаса парализовало движение трамваев. Об этом сообщил читатель «Вечерних ведомостей».
По словам очевидца, это произошло из-за падения пассажирки в трамвае №1. Когда вагон тронулся от остановки «Братская», пожилая женщина не успела занять место, так как обходила салон из-за занятых молодыми людьми сидений у двери, упала и ударилась затылком.
Водитель трамвая вышел из машины и предложил вызвать скорую помощь, однако пассажирка отказалась. Тогда он попросил написать ее расписку, что она не имеет претензий к нему и «Гортрансу».
Пока трамвай стоял, движение со Вторчермета и Керамика в сторону центра было парализовано. Теперь движение трамваев уже возобновлено.
По словам очевидца, это произошло из-за падения пассажирки в трамвае №1. Когда вагон тронулся от остановки «Братская», пожилая женщина не успела занять место, так как обходила салон из-за занятых молодыми людьми сидений у двери, упала и ударилась затылком.
Водитель трамвая вышел из машины и предложил вызвать скорую помощь, однако пассажирка отказалась. Тогда он попросил написать ее расписку, что она не имеет претензий к нему и «Гортрансу».
Пока трамвай стоял, движение со Вторчермета и Керамика в сторону центра было парализовано. Теперь движение трамваев уже возобновлено.
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