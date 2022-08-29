В Нижнем Тагиле пара украла тротуарную плитку для ремонта дороги
Общество
Фото: Инцидент Нижний Тагил / vk.com
В Нижнем Тагиле мужчина с женщиной утащили тротуарную плитку, предназначенную для ремонта Ленинградского проспекта. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Происходящее сняли на видео неравнодушные горожане вечером 4 сентября. Они рассказали, что мужчина с женщиной перетаскивают тротуарную плитку с обочины в багажник легкового автомобиля.
Происходящее сняли на видео неравнодушные горожане вечером 4 сентября. Они рассказали, что мужчина с женщиной перетаскивают тротуарную плитку с обочины в багажник легкового автомобиля.
«Люди!!! Почему вы не цените того, что делается для вас и ваших детей? Вам должно быть стыдно», – говорит очевидица.
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