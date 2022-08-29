В Нижнем Тагиле пара украла тротуарную плитку для ремонта дороги

«Люди!!! Почему вы не цените того, что делается для вас и ваших детей? Вам должно быть стыдно», – говорит очевидица.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле мужчина с женщиной утащили тротуарную плитку, предназначенную для ремонта Ленинградского проспекта. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».Происходящее сняли на видео неравнодушные горожане вечером 4 сентября. Они рассказали, что мужчина с женщиной перетаскивают тротуарную плитку с обочины в багажник легкового автомобиля.