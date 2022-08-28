Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На следующей неделе в Свердловской области ожидаются заморозки. Также, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в регионе пройдут небольшие дожди. В Екатеринбурге без существенных осадков.
В понедельник, 5 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -2°C. Днём +12…+17°C, на севере до +9. Ветер северо-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +6…+8°C, днём +14…+16°C. Ветер северо-западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 6 сентября, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -2°C. Днём +10…+15°C. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днём +13…+15°C. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/сек.
В среду, 7 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -2°C. Днём +8…+13°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днём +11…+13°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 5 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -2°C. Днём +12…+17°C, на севере до +9. Ветер северо-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +6…+8°C, днём +14…+16°C. Ветер северо-западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 6 сентября, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -2°C. Днём +10…+15°C. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днём +13…+15°C. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/сек.
В среду, 7 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -2°C. Днём +8…+13°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днём +11…+13°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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