Наборы для самотестирования на ВИЧ начали выдавать жителям Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Свердловской области запустили проект, в рамках которого жители региона могут бесплатно получить набор для самотестирования на ВИЧ и пройти его дома. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
Проект реализует Свердловский центр СПИДа совместно с партнёрской некоммерческой организацией «Новая Жизнь».
Такой набор уральцы, достигшие совершеннолетия, могут заказать на сайте и получить анонимно доставкой на дом или самостоятельно забрать в ближайшей аптеке. Утверждается, что процедура занимает не более 10 минут, после чего можно сразу увидеть точный результат, который нужно будет подтвердить в лаборатории.
«Каждый набор содержит все необходимое для прохождения теста, а также подробную инструкцию с контактом консультанта. При необходимости пользователь может обратиться на горячую линию +7 800 5506841, чтобы обсудить риски процедуры тестирования», – говорится в сообщении ведомства.
Проект реализует Свердловский центр СПИДа совместно с партнёрской некоммерческой организацией «Новая Жизнь».
Такой набор уральцы, достигшие совершеннолетия, могут заказать на сайте и получить анонимно доставкой на дом или самостоятельно забрать в ближайшей аптеке. Утверждается, что процедура занимает не более 10 минут, после чего можно сразу увидеть точный результат, который нужно будет подтвердить в лаборатории.
«Каждый набор содержит все необходимое для прохождения теста, а также подробную инструкцию с контактом консультанта. При необходимости пользователь может обратиться на горячую линию +7 800 5506841, чтобы обсудить риски процедуры тестирования», – говорится в сообщении ведомства.
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