В торговом комплексе на Уралмаше в Екатеринбурге прошли пожарные учения

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в торговом комплексе «Уралмашевский» в Екатеринбурге сотрудники МЧС провели пожарные пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.Перед началом учений инспектора госпожнадзора проверили работоспособность автоматической системы пожарной безопасности торгового центра, проверили готовность персонала к чрезвычайным ситуациям и провели противопожарный инструктаж.«Далее огнеборцы провели пожарно-тактические учения. По замыслу учений пожар произошел на втором этаже торгового центра», – рассказали в ведомстве.По сценарию тренировки, огонь быстро распространялся по соседним помещениям, из-за чего возникло сильное задымление. В здании в это время остались люди. Прибыв к месту «происшествия» огнеборцы, проверяя каждое помещение, нашли их и с помощью спасательных масок вывели их на свежий воздух из условной зоны задымления.