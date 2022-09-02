В торговом комплексе на Уралмаше в Екатеринбурге прошли пожарные учения
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Накануне в торговом комплексе «Уралмашевский» в Екатеринбурге сотрудники МЧС провели пожарные пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Перед началом учений инспектора госпожнадзора проверили работоспособность автоматической системы пожарной безопасности торгового центра, проверили готовность персонала к чрезвычайным ситуациям и провели противопожарный инструктаж.
«Далее огнеборцы провели пожарно-тактические учения. По замыслу учений пожар произошел на втором этаже торгового центра», – рассказали в ведомстве.
По сценарию тренировки, огонь быстро распространялся по соседним помещениям, из-за чего возникло сильное задымление. В здании в это время остались люди. Прибыв к месту «происшествия» огнеборцы, проверяя каждое помещение, нашли их и с помощью спасательных масок вывели их на свежий воздух из условной зоны задымления.
Перед началом учений инспектора госпожнадзора проверили работоспособность автоматической системы пожарной безопасности торгового центра, проверили готовность персонала к чрезвычайным ситуациям и провели противопожарный инструктаж.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
«Далее огнеборцы провели пожарно-тактические учения. По замыслу учений пожар произошел на втором этаже торгового центра», – рассказали в ведомстве.
По сценарию тренировки, огонь быстро распространялся по соседним помещениям, из-за чего возникло сильное задымление. В здании в это время остались люди. Прибыв к месту «происшествия» огнеборцы, проверяя каждое помещение, нашли их и с помощью спасательных масок вывели их на свежий воздух из условной зоны задымления.
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