Футбольный клуб «Урал» вновь проиграл и по итогам тура останется на последнем месте в турнирной таблице

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче 8-го тура МИР РПЛ екатеринбургский «Урал» на выезде встречался с московским «Динамо». Матч проходил на «ВТБ Арене» в Москве и завершился победой динамовцев со счётом 2:1.Уже на первой минуте матча мяч оказался в сетке «Динамо», но к разочарованию болельщиков «Урала» гол Андрея Егорычева не засчитали — офсайд. Москвичи ответили несколькими дальними ударами, которые уверенно парировал вратарь «Урала» Илья Помазун.На 32-й минуте матча после розыгрыша «Уралом» углового в штрафной «Динамо» Саба Сазонов в борьбе повалил Эмерсона на поле, причём в тот момент, когда он готов был замкнуть навес, но арбитр встречи Виталий Мешков не усмотрел в этом эпизоде пенальти.А спустя шесть минут Константин Тюкавин открыл счёт, замкнув в одно касание подачу в штрафную екатеринбуржцев — «Динамо» повело 1:0.«Урал» смог отыграться до перерыва — на 44-й минуте подачу со штрафного Вячеслава Подберёзкина замкнул Эрик Бикфалви. Этот гол стал лишь вторым для «Урала» в восьми матчах чемпионата и первым на выезде. Первый тайм завершился при счёте 1:1.Второй тайм начался с атак «Динамо». И на 59-й минуте полузащитник Денис Макаров с угла штрафной площади вколотил мяч в дальнюю «девятку». Мяч залетел по такой траектории, что шансов у Помазуна практически не было. В оставшееся время «Урал» активно прессинговал, но атаки опаснее всё же получались у хозяев. Впрочем, и они не достигли успеха. Единственным же шансом сравнять счёт был, пожалуй, удар Андрея Егорычева с разворота из штрафной «Динамо» за четыре минуты до конца основного времени – но мяч после него пролетел чуть выше перекладины.Из примечательных событий можно ещё выделить получение жёлтой карточки тренером «Урала» Виктором Гончаренко на 79-й минуте матча.Итог – победа «Динамо» 2:1. Москвичи набрали 16 очков и как минимум до воскресных матчей будут занимать третью строчку в турнирной таблице МИР РПЛ, а «Урал» с единственным очком продолжает эту самую таблицу замыкать. Следующий матч «Урал» проведёт на «Екатеринбург Арене» 11 сентября со своим ближайшим соседом по турнирной таблице, московским «Торпедо», начало встречи в 15:00 по уральскому времени.