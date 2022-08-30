Суд в Екатеринбурге признал незаконным бездействие полиции после инцидента на месте захоронения последнего российского царя
Общество
Фото: Илья Коровин
Суд в Екатеринбурге признал незаконным бездействие полиции после инцидента на месте обнаружения останков последнего российского царя.
Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал руководитель Благотворительного фонда «Мемориал Романовых в Поросенковом логу на Старой Коптяковской дороге Екатеринбурга» Илья Коровин.
Напомним, в конце декабря 2021 года на территории Поросёнкова лога, внесённого в реестр объектов культурного наследия, были произведены несанкционированные буровые работы.
По этому поводу представителями «Мемориала Романовых» было написано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).
Однако полиция раз за разом отказывала в возбуждении уголовного дела – даже после отмены «отказных» постановлений прокуратурой.
Примечательно, что прокурор, пришедший на процесс, принёс постановление об отмене очередного «отказного» полиции, вынесенное буквально за день до судебного заседания – таким образом, одно из требований жалобы представителей фонда было снято судьей (поскольку жалоба с теми же доводами уже оказалась удовлетворена прокурором).
В части же признания незаконным длительного бездействия полицейских ОП №10 суд согласился с доводами жалобы, указав, что сотрудники полиции не выполняли требования прокурора, которые были обязаны выполнять. Судья Железнодорожного районного суда Роман Шевченко назвал это «очевидным нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства», и обязал начальника ОП №10 устранить нарушения при проведении проверки по заявлению о правонарушении от 25.12.2021 года.
Руководитель Благотворительного фонда «Мемориал Романовых в Поросенковом логу на Старой Коптяковской дороге Екатеринбурга» Илья Коровин рассказал «Вечерним ведомостям», что полиция даже не опросила владельцев автомобилей, на которых приезжали рабочие для проведения буровых работ в декабре 2021 года, хотя эти самые владельцы были быстро установлены по номерам.
Отметим, что мотивом проведения буровых работ на территории Мемориала Илья Коровин называет нежелание православного бизнесмена Василия Бойко-Великого признавать останки, найденные в Поросёнковом логу принадлежащими семье Николая II.
Бойко-Великий, несмотря на то что светские власти ещё в 1998 году с помощью многочисленных экспертиз установили, что найденные в Поросенковом логу останки принадлежат последнему российскому императору, его семье и прислуге (и даже РПЦ после многолетних споров вроде бы собирается в ближайшее время это признать), отказывается верить в это и продолжает продвигать версию, что царские останки были полностью уничтожены в Ганиной Яме. Чтобы это доказать, он самостоятельно устраивает различные сомнительные с точки зрения науки исследования. Причём сам Бойко после незаконных раскопок в декабре 2021 года отрицал свою причастность к ним, однако затем на сайте принадлежащей ему интернет-газеты «Московские ведомости» были выложены результаты этих буровых работ.
Илья Коровин опасается, что Василий Бойко-Великий, будучи человеком очень состоятельным (он является владельцем АО «Русское молоко») может оказывать влияние на расследование дела.
Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал руководитель Благотворительного фонда «Мемориал Романовых в Поросенковом логу на Старой Коптяковской дороге Екатеринбурга» Илья Коровин.
Напомним, в конце декабря 2021 года на территории Поросёнкова лога, внесённого в реестр объектов культурного наследия, были произведены несанкционированные буровые работы.
По этому поводу представителями «Мемориала Романовых» было написано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).
Однако полиция раз за разом отказывала в возбуждении уголовного дела – даже после отмены «отказных» постановлений прокуратурой.
Примечательно, что прокурор, пришедший на процесс, принёс постановление об отмене очередного «отказного» полиции, вынесенное буквально за день до судебного заседания – таким образом, одно из требований жалобы представителей фонда было снято судьей (поскольку жалоба с теми же доводами уже оказалась удовлетворена прокурором).
В части же признания незаконным длительного бездействия полицейских ОП №10 суд согласился с доводами жалобы, указав, что сотрудники полиции не выполняли требования прокурора, которые были обязаны выполнять. Судья Железнодорожного районного суда Роман Шевченко назвал это «очевидным нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства», и обязал начальника ОП №10 устранить нарушения при проведении проверки по заявлению о правонарушении от 25.12.2021 года.
Руководитель Благотворительного фонда «Мемориал Романовых в Поросенковом логу на Старой Коптяковской дороге Екатеринбурга» Илья Коровин рассказал «Вечерним ведомостям», что полиция даже не опросила владельцев автомобилей, на которых приезжали рабочие для проведения буровых работ в декабре 2021 года, хотя эти самые владельцы были быстро установлены по номерам.
Отметим, что мотивом проведения буровых работ на территории Мемориала Илья Коровин называет нежелание православного бизнесмена Василия Бойко-Великого признавать останки, найденные в Поросёнковом логу принадлежащими семье Николая II.
Бойко-Великий, несмотря на то что светские власти ещё в 1998 году с помощью многочисленных экспертиз установили, что найденные в Поросенковом логу останки принадлежат последнему российскому императору, его семье и прислуге (и даже РПЦ после многолетних споров вроде бы собирается в ближайшее время это признать), отказывается верить в это и продолжает продвигать версию, что царские останки были полностью уничтожены в Ганиной Яме. Чтобы это доказать, он самостоятельно устраивает различные сомнительные с точки зрения науки исследования. Причём сам Бойко после незаконных раскопок в декабре 2021 года отрицал свою причастность к ним, однако затем на сайте принадлежащей ему интернет-газеты «Московские ведомости» были выложены результаты этих буровых работ.
Илья Коровин опасается, что Василий Бойко-Великий, будучи человеком очень состоятельным (он является владельцем АО «Русское молоко») может оказывать влияние на расследование дела.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге за три дня задержали 15 пьяных водителей
30 августа 2022
30 августа 2022
Пятилетний мальчик травмировался в детском саду в Екатеринбурге
01 сентября 2022
01 сентября 2022