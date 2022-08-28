В Нижнем Тагиле пропавший 82-летний грибник вернулся домой
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле грибник, которого искали волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, сам вернулся домой сегодня утром и рассказал полиции, что специально остался ночевать в лесу.
Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-группу нижнетагильской полиции. Пожилой мужчина рассказал правоохранителям, что по время прогулки по лесу, вышел к посёлку Сухоложский и так как сильно устал, решил там остаться на ночь и прилёг под деревом.
«Утром вышел на дорогу. Там проезжала машина, водитель которой довез пенсионера до самого дома», — объяснили в полиции.
Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-группу нижнетагильской полиции. Пожилой мужчина рассказал правоохранителям, что по время прогулки по лесу, вышел к посёлку Сухоложский и так как сильно устал, решил там остаться на ночь и прилёг под деревом.
«Утром вышел на дорогу. Там проезжала машина, водитель которой довез пенсионера до самого дома», — объяснили в полиции.
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