Спасатели предупреждают о непогоде 3 сентября в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают о непогоде в Свердловской области. Сегодня, 3 сентября, в регионе ожидаются дождь и грозы, а также сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», – рекомендовали автомобилистом в региональном МЧС.
Напоминаем, что при ЧП необходимо сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», – рекомендовали автомобилистом в региональном МЧС.
Напоминаем, что при ЧП необходимо сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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