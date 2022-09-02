Спасатели предупреждают о непогоде 3 сентября в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели предупреждают о непогоде в Свердловской области. Сегодня, 3 сентября, в регионе ожидаются дождь и грозы, а также сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», – рекомендовали автомобилистом в региональном МЧС.Напоминаем, что при ЧП необходимо сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».