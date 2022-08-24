Задержанный за поддержку Ройзмана екатеринбуржец уже неделю на голодовке

20.34 Пятница, 2 сентября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников
В спецприёмнике Екатеринбурга уже больше недели голодает мужчина, которого 24-го августа задержали на площади 1905-го года. Голодает не из желания похудеть (он и до ареста не страдал от лишнего веса), а в знак протеста.

Радика Ислаева задержали возле памятника Ленина. Он сидел на каменных ступенях, ведущих к каменному изваянию. Плакатов в руках не держал, лозунгов не выкрикивал. Тем больше удивляет жёсткость, с которой полицейские провели его задержание. Кадры, как ему заламывают руки и роняют на асфальт облетели Интернет. Но после очевидный полицейский произвол привёл не к хотя бы служебной выволочке для «переборщивших» бойцов спецназа МВД «Гром», а к административному аресту самого Ислаева. Судья Лада Никитина отправила его в спецприёмник на 15 суток.

Радик Ислаев объявил голодовку в первый же день ареста. За это время мужчина сильно похудел и у него зафиксировано пониженное давление.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:26 В Березовском ищут пропавшего подростка
15:58 Тело пропавшего мужчины обнаружили в карьере в Кушве
15:25 Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
14:52 Еще одна авиакомпания будет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Астрахань
14:21 Итоги переписи населения подвели в Екатеринбурге
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