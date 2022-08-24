Задержанный за поддержку Ройзмана екатеринбуржец уже неделю на голодовке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В спецприёмнике Екатеринбурга уже больше недели голодает мужчина, которого 24-го августа задержали на площади 1905-го года. Голодает не из желания похудеть (он и до ареста не страдал от лишнего веса), а в знак протеста.Радика Ислаева задержали возле памятника Ленина. Он сидел на каменных ступенях, ведущих к каменному изваянию. Плакатов в руках не держал, лозунгов не выкрикивал. Тем больше удивляет жёсткость, с которой полицейские провели его задержание. Кадры, как ему заламывают руки и роняют на асфальт облетели Интернет. Но после очевидный полицейский произвол привёл не к хотя бы служебной выволочке для «переборщивших» бойцов спецназа МВД «Гром», а к административному аресту самого Ислаева. Судья Лада Никитина отправила его в спецприёмник на 15 суток.Радик Ислаев объявил голодовку в первый же день ареста. За это время мужчина сильно похудел и у него зафиксировано пониженное давление.