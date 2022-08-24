Задержанный за поддержку Ройзмана екатеринбуржец уже неделю на голодовке
Общество
Фото: Владислав Постников
В спецприёмнике Екатеринбурга уже больше недели голодает мужчина, которого 24-го августа задержали на площади 1905-го года. Голодает не из желания похудеть (он и до ареста не страдал от лишнего веса), а в знак протеста.
Радика Ислаева задержали возле памятника Ленина. Он сидел на каменных ступенях, ведущих к каменному изваянию. Плакатов в руках не держал, лозунгов не выкрикивал. Тем больше удивляет жёсткость, с которой полицейские провели его задержание. Кадры, как ему заламывают руки и роняют на асфальт облетели Интернет. Но после очевидный полицейский произвол привёл не к хотя бы служебной выволочке для «переборщивших» бойцов спецназа МВД «Гром», а к административному аресту самого Ислаева. Судья Лада Никитина отправила его в спецприёмник на 15 суток.
Радик Ислаев объявил голодовку в первый же день ареста. За это время мужчина сильно похудел и у него зафиксировано пониженное давление.
Радика Ислаева задержали возле памятника Ленина. Он сидел на каменных ступенях, ведущих к каменному изваянию. Плакатов в руках не держал, лозунгов не выкрикивал. Тем больше удивляет жёсткость, с которой полицейские провели его задержание. Кадры, как ему заламывают руки и роняют на асфальт облетели Интернет. Но после очевидный полицейский произвол привёл не к хотя бы служебной выволочке для «переборщивших» бойцов спецназа МВД «Гром», а к административному аресту самого Ислаева. Судья Лада Никитина отправила его в спецприёмник на 15 суток.
Радик Ислаев объявил голодовку в первый же день ареста. За это время мужчина сильно похудел и у него зафиксировано пониженное давление.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В центре Екатеринбурга задержали сторонника Ройзмана
24 августа 2022
24 августа 2022
Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев спустя две недели ареста вышел на свободу
24 августа 2022
24 августа 2022
Евгения Ройзмана задержали на 48 часов
24 августа 2022
24 августа 2022