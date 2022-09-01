«Зооспас в Екатеринбурге» съездил «в командировку» ради камышловского кота

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В последний день лета основателю службы по спасению животных «Зооспас» Евгению Зенкову пришлось съездить «в командировку». На сей раз тревожный вызов поступил из Камышлова.Как выяснилось, один из камышловских котов страдает типичной для этих животных боязнью высоты. Про которую они вспоминают только тогда, когда на высоте оказываются. Хвостатый «древолаз» вскарабкался на сосну, а спуститься самостоятельно побоялся. Он больше недели просидел на дереве, пока не прибыл спаситель из Екатеринбурга.«Случай оказался совсем несложным, — рассказывает Евгений. — Высота была не больше 15-ти метров. Котик камышового окраса сам буквально кинулся мне на руки, когда до него оставалось меньше метра. Вся операция не заняла и получаса».Первым делом после спасения кот, разумеется, набросился на корм. А когда он подкрепился, его отвезли в ветклинику, чтобы при помощи капельниц избавить от сильнейшего обезвоживания (которое для кошачьих даже опаснее голодания).Спасательные работы по снятию кота с дерева закрыли для «Зооспаса в Екатеринбурге» летний сезон и стали 63-м за три прошедших месяца случаем, когда кошек пришлось снимать с высоты. Ещё 20 кошек были извлечены Евгением Зенковым из различных «ловушек» в виде приоткрытых оконных рам и вентиляционных колодцев. «Командировка» в Камышлов тоже летом была не единственная. «Зооспас» откликался на вызовы из Омска, Нижнего Тагила, Невьянска, Ревды, Верхней Пышмы и других городов Свердловской области.