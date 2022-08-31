На выходных в Свердловской области похолодает
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных похолодает. Температура воздуха днем будет в районе 16°С. Ожидаются дожди и грозы.
В субботу, 3 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью 9…14°С, на севере 6…11°С. Днем 13…18°С, на севере до 8°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью 11…13°С, днем 16…18°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 4 августа, в области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью 3…8°С, днем 14…19°С, на севере до 9°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 6…8°С, днем 15…17°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 3 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью 9…14°С, на севере 6…11°С. Днем 13…18°С, на севере до 8°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью 11…13°С, днем 16…18°С. Ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 4 августа, в области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью 3…8°С, днем 14…19°С, на севере до 9°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 6…8°С, днем 15…17°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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