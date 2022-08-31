В Екатеринбурге перекроют улицу Чистую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Чистой. Речь идет об участке от дома №5 до Сибирского тракта.Перекрытие требуется для реконструкции улицы Новокольцовской. Ограничения будут действовать с 12 по 30 сентября.Как сообщили в пресс-службе мэрии, автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улице Бордюрной.