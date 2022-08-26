Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге со 2 по 4 сентября автоинспекторы проводят рейд «Стоп-контроль». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
В течение трех дней сотрудники ГИБДД будут ловить водителей, которые находятся в состоянии опьянения, лишены водительских прав или вообще не имеют такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать информацию в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
В течение трех дней сотрудники ГИБДД будут ловить водителей, которые находятся в состоянии опьянения, лишены водительских прав или вообще не имеют такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать информацию в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
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