Итоги переписи населения подвели в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге подвели итоги переписи населения. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава департамента экономики города Алексей Прядеин.По словам Алексея Прядеина, официальная численность населения в Екатеринбурге – 1 588 665 человек.Напомним, что всероссийская перепись населения России проходила с 15 октября по 14 ноября прошлого года. По предварительным данным, в стране проживают порядка 147 миллионов человек.