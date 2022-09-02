Итоги переписи населения подвели в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге подвели итоги переписи населения. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава департамента экономики города Алексей Прядеин.
По словам Алексея Прядеина, официальная численность населения в Екатеринбурге – 1 588 665 человек.
Напомним, что всероссийская перепись населения России проходила с 15 октября по 14 ноября прошлого года. По предварительным данным, в стране проживают порядка 147 миллионов человек.
По словам Алексея Прядеина, официальная численность населения в Екатеринбурге – 1 588 665 человек.
Напомним, что всероссийская перепись населения России проходила с 15 октября по 14 ноября прошлого года. По предварительным данным, в стране проживают порядка 147 миллионов человек.
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