Предупреждение о непогоде продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в регионе ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 20 м/сек.
Добавим, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в регионе ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 20 м/сек.
Добавим, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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