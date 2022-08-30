Предупреждение о непогоде продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, завтра, 3 сентября, в регионе ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 20 м/сек.Добавим, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.