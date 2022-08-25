Глава депобра Екатеринбурга приехал в гимназию, где на линейку заявился подросток в женском платье
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На праздничную линейку 1 сентября в гимназию №108 в Екатеринбурге пришел семиклассник в женской школьной форме. После этого учебное заведение с проверкой посетил глава департамента образования города Константин Шевченко.
Как сообщает «4 Канал», из-за пришедшего не в той форме семиклассника организована проверка. Итоги проверки будут озвучены по завершению анализа ситуации.
Константин Шевченко рассказал порталу Е1, что во время проверки он не общался с родителями и ребенком, а только разговаривал с директором.
Как сообщает «4 Канал», из-за пришедшего не в той форме семиклассника организована проверка. Итоги проверки будут озвучены по завершению анализа ситуации.
Константин Шевченко рассказал порталу Е1, что во время проверки он не общался с родителями и ребенком, а только разговаривал с директором.
– Я вернулся уже оттуда. Мы сейчас пока тут сами посовещаемся, для нас это тоже необычная ситуация, – отметил Константин Шевченко.
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