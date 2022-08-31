Во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме прошел День открытых дверей

– Друзья, добро пожаловать в ваш новый дом, который станет отправной точкой ваших новых достижений и исполнения желаний! – обратился к присутствующим Президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. – Мы хотим, чтобы вы влились в нашу спортивную семью всех видов единоборств, представленных в этом дворце. Всем вам успехов, спортивных достижений и счастья!



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Накануне в Верхней Пышме порядка 500 ребят и их родителей пришли на День открытых дверей в спортивную школу единоборств и познакомились лично с тренерским составом, прошли с экскурсией по зданию Дворца самбо и единоборств, построенному при поддержке УГМК, осмотрели помещения, в которых проходят тренировки, в также могли записаться в спортивную секцию и получить ответы на все интересующие вопросы.Спортсмены и тренеры поздравили гостей с Днем знаний и пригласили юных жителей Верхней Пышмы на занятия. В школе единоборств в настоящее время представлено четыре направления – самбо, дзюдо, каратэ и тхэквондо. В планах открытие секции художественной гимнастики – для девочек, а также секции акробатики. Ожидается, что к концу года порядка 1000 детей уже будут заниматься в различных спортивных секциях школы.Дворец самбо и единоборств Верхней Пышмы приглашает также и взрослых для занятий спортом.Во время проведения торжественного мероприятия все присутствующие могли сфотографироваться с выдающимися спортсменами Клуба самбо УГМК и принять участие в розыгрыше призов.