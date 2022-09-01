Учительнице одной из школ Берёзовского вместо букетов преподносили кошачий корм
Общество
Фото Антона Каптелова
В День знаний, 1-го сентября, в российских школах принято дарить учителям цветы. Такова давняя традиция. Которую сегодня нарушили ученики Средней школы №2 города Берёзовского. Своему классному руководителю Людмиле Елисеевой они весь день преподносили вместо цветов кошачий и собачий корм, - сообщает ВК-группа «Берёзовский. Новости золотого города».
Дарить корм вместо цветов предложила сама Людмила Васильевна. Она решила, что гора букетов ей ни к чему, и будет гораздо полезнее, если дети принесут в школу корм для животных, которые лишены дома. Эту благотворительную акцию она так и назвала «Вместо цветов учителю — корм бездомным животным».
В школе №2 Людмила Елисеева отвечает за два класса — 1д и 4в. Весь корм, который собрали сегодня ученики этих классов, будет передан волонтёрскому движению «Подари свою доброту». Волонтёры этой некоммерческой организации, помимо прочего, курируют в Берёзовском передержки для бездомных животных.
Дарить корм вместо цветов предложила сама Людмила Васильевна. Она решила, что гора букетов ей ни к чему, и будет гораздо полезнее, если дети принесут в школу корм для животных, которые лишены дома. Эту благотворительную акцию она так и назвала «Вместо цветов учителю — корм бездомным животным».
В школе №2 Людмила Елисеева отвечает за два класса — 1д и 4в. Весь корм, который собрали сегодня ученики этих классов, будет передан волонтёрскому движению «Подари свою доброту». Волонтёры этой некоммерческой организации, помимо прочего, курируют в Берёзовском передержки для бездомных животных.
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