Пятилетний мальчик травмировался в детском саду в Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В детском саду в Чкаловском районе Екатеринбурга травмировался пятилетний мальчик. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В ходе проверки следователи выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают родителей пострадавшего и представителей детского сада. Также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровья мальчика.
– Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга проводится проверка сообщения о травмировании пятилетнего мальчика в детском саду, – рассказали в СКР.
В ходе проверки следователи выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают родителей пострадавшего и представителей детского сада. Также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровья мальчика.
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