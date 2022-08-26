Пятилетний мальчик травмировался в детском саду в Екатеринбурге

– Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга проводится проверка сообщения о травмировании пятилетнего мальчика в детском саду, – рассказали в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В детском саду в Чкаловском районе Екатеринбурга травмировался пятилетний мальчик. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.В ходе проверки следователи выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают родителей пострадавшего и представителей детского сада. Также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровья мальчика.