Светящийся мозг появился на Городском пруду в Екатеринбурге

«А что, как не мозг, определяет силу знаний? Украсили город такой светящейся инсталляцией, пока школьники сладко спали перед важным днем», – рассказали создатели светящегося мозга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ночь на 1 сентября художники выпустили в реку Исеть в Екатеринбурге огромный святящийся мозг. Арт-объект находится недалеко от Плотинки.Как сообщили создатели арт-объекта в паблике «Жизнь в Екатеринбурге» во «ВКонтакте», таким образом они решили поздравить город с праздником знаний.