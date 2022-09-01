Светящийся мозг появился на Городском пруду в Екатеринбурге
Общество
Фото: Жизнь в Екатеринбурге / vk.com
В ночь на 1 сентября художники выпустили в реку Исеть в Екатеринбурге огромный святящийся мозг. Арт-объект находится недалеко от Плотинки.
Как сообщили создатели арт-объекта в паблике «Жизнь в Екатеринбурге» во «ВКонтакте», таким образом они решили поздравить город с праздником знаний.
Как сообщили создатели арт-объекта в паблике «Жизнь в Екатеринбурге» во «ВКонтакте», таким образом они решили поздравить город с праздником знаний.
«А что, как не мозг, определяет силу знаний? Украсили город такой светящейся инсталляцией, пока школьники сладко спали перед важным днем», – рассказали создатели светящегося мозга.
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