Свердловчан предупредили о ливнях, граде и сильном ветре
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области на завтра, 2 сентября, объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, днем 2 сентября ожидаются очень сильные дожди, ливни и крупный град. Порывы ветра могут достигать до 25 м/сек.
Напомним, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, днем 2 сентября ожидаются очень сильные дожди, ливни и крупный град. Порывы ветра могут достигать до 25 м/сек.
Напомним, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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