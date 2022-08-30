Свердловчан предупредили о ливнях, граде и сильном ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на завтра, 2 сентября, объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, днем 2 сентября ожидаются очень сильные дожди, ливни и крупный град. Порывы ветра могут достигать до 25 м/сек.Напомним, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.