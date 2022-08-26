За сутки в Свердловской области подтвердили 1 444 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 1 444 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 472 157 заболевших.По выздоровлению выписали 821 пациента. Общее число вылечившихся – 449 371.От коронавируса за сутки умер один человек. Всего в регионе зарегистрировано 10 802 летальных исхода.