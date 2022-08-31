Участок трассы Екатеринбург – Курган перекроют на месяц
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Движение транспорта на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган закроют на целый месяц. Речь идет об участке на 92-м километре автодороги (мост через реку Исеть).
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ФКУ «Уралуправтодор», движение будет закрыто в связи с проведением дорожных работ. Ограничения будут действовать с 5 сентября по 5 октября.
Объезд закрытого участка организуют через Каменск-Уральский.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ФКУ «Уралуправтодор», движение будет закрыто в связи с проведением дорожных работ. Ограничения будут действовать с 5 сентября по 5 октября.
Объезд закрытого участка организуют через Каменск-Уральский.
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