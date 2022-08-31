Участок трассы Екатеринбург – Курган перекроют на месяц

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Движение транспорта на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган закроют на целый месяц. Речь идет об участке на 92-м километре автодороги (мост через реку Исеть).Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ФКУ «Уралуправтодор», движение будет закрыто в связи с проведением дорожных работ. Ограничения будут действовать с 5 сентября по 5 октября.Объезд закрытого участка организуют через Каменск-Уральский.