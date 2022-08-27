Ельцин Центр простится с единственным президентом СССР музейной экскурсией

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ельцин Центре несколько изменили программу мероприятий в связи с известием о смерти Михаила Горбачёва, первого и единственного президента Советского Союза. В субботу, 3-го сентября, там проведут экскурсию, посвящённую выдающемуся политику.Экскурсия по экспозиции музея Бориса Ельцина будет включена в цикл «Люди в обстоятельствах». Посетителям музея изложат биографию Михаила Горбачёва, напомнят о том, как он пришёл во власть и каким образом лишился главного в государстве поста. Не оставят без внимания и сложные взаимоотношения между ним и первым президентом России, которые временами становились весьма конфликтными. Рассказ о Горбачёве сопроводят показом экспонатов, с ним связанных.Михаил Сергеевич Горбачёв главой советского правительства стал в 1985-м году. Он почти сразу же начал смелые, кардинальные реформы, которыми пытался реанимировать экономику и внутреннюю политику ставшего громоздким и неповоротливым государства. Кроме того, он взял курс на изменение внешних отношений. После своей отставки в 1991-м году он неоднократно посещал Екатеринбург, где читал лекции и встречался как со своими сторонниками, так и с жёсткими критиками. Вторник, 30-е августа 2022-го года стал последним днём его жизни.