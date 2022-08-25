В Екатеринбурге перекроют очередной участок улицы Серафимы Дерябиной
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной. На этот раз речь идет об участке от дома №51/1 по Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина.
Перекрытие необходимо для реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии. Ограничения будут действовать с 15 сентября по 15 ноября.
На время перекрытия движение транспорта организуют по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.
Напомним, что до 10 октября также закрыто движение транспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной – от Академика Бардина до Волгоградской.
Перекрытие необходимо для реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии. Ограничения будут действовать с 15 сентября по 15 ноября.
На время перекрытия движение транспорта организуют по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.
Напомним, что до 10 октября также закрыто движение транспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной – от Академика Бардина до Волгоградской.
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