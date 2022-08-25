В Екатеринбурге перекроют очередной участок улицы Серафимы Дерябиной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вновь закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной. На этот раз речь идет об участке от дома №51/1 по Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина.Перекрытие необходимо для реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии. Ограничения будут действовать с 15 сентября по 15 ноября.На время перекрытия движение транспорта организуют по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.Напомним, что до 10 октября также закрыто движение транспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной – от Академика Бардина до Волгоградской.