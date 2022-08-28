На Свердловскую область надвигаются дожди, грозы и похолодание
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге с приходом осени похолодает. В четверг и пятницу еще будет тепло, но уже 3 сентября температура воздуха опустится до 16°С.
В четверг, 1 сентября, в области ночью переменная облачность, местами небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью 11…16°С, на севере до 6°С. Днем на юге 23…28°С, на севере 13…18°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 14…16°С, днем 26…28°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 2 сентября, в регионе облачно, на юге небольшой дождь, местами умеренный, на севере дождь, местами сильный, гроза. Ночью 12…17°С, на севере до 7°С. Днем 20…25°С, на крайнем севере до 15°С на крайнем юге до 30°С. Ветер южный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно, небольшой дождь. Ночью 15…17°С, днем 28…30°С. Ветер южный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 3 сентября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, на крайнем севере до 6°С. Днем 16…21°С, на севере до 11°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 18…20°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 1 сентября, в области ночью переменная облачность, местами небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью 11…16°С, на севере до 6°С. Днем на юге 23…28°С, на севере 13…18°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 14…16°С, днем 26…28°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В пятницу, 2 сентября, в регионе облачно, на юге небольшой дождь, местами умеренный, на севере дождь, местами сильный, гроза. Ночью 12…17°С, на севере до 7°С. Днем 20…25°С, на крайнем севере до 15°С на крайнем юге до 30°С. Ветер южный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно, небольшой дождь. Ночью 15…17°С, днем 28…30°С. Ветер южный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 3 сентября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, на крайнем севере до 6°С. Днем 16…21°С, на севере до 11°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 18…20°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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