Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют ради проведения ярмарки
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на площади 1905 года пройдет первая осенняя ярмарка выходного дня. В связи с проведением мероприятия парковка на центральной площади города будет закрыта.
Ярмарка будет работать 3 и 4 сентября с 09.00 до 17.00. Гости смогут приобрести фрукты, овощи, мясные деликатесы, молочные продукты, сладости и мед. Питомники представят садоводам посадочный материал: яблони, груши, вишни, сливы и так далее. Также можно будет купить сувениры, платки и шарфы, гобелены и вязаные вещи.
Автомобильная парковка на площади 1905 года буде закрыта для проведения ярмарки с 00.00 3 сентября до 19.00 4 сентября.
Ярмарка будет работать 3 и 4 сентября с 09.00 до 17.00. Гости смогут приобрести фрукты, овощи, мясные деликатесы, молочные продукты, сладости и мед. Питомники представят садоводам посадочный материал: яблони, груши, вишни, сливы и так далее. Также можно будет купить сувениры, платки и шарфы, гобелены и вязаные вещи.
Автомобильная парковка на площади 1905 года буде закрыта для проведения ярмарки с 00.00 3 сентября до 19.00 4 сентября.
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