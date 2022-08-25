В Свердловской области не будут возвращать масочный режим и дистант для школьников
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, не планируют возвращать обязательный масочный режим и переводить школьников на дистанционное обучение.
Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале, власти выпустили только рекомендации по ношению масок. Возвращать обязательный масочный режим не будут.
Что касается школ, если в учебных заведениях выявят коронавирус, то могут вводиться лишь карантинные мероприятия в отдельных классах.
Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале, власти выпустили только рекомендации по ношению масок. Возвращать обязательный масочный режим не будут.
Что касается школ, если в учебных заведениях выявят коронавирус, то могут вводиться лишь карантинные мероприятия в отдельных классах.
«Но никаких всеобщих дистантов не будет», – отметил глава региона.
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