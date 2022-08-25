Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустили движение трамваев



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 31 августа, запустили движение по новой трамвайной ветке Екатеринбург – Верхняя Пышмы. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.Номер нового маршрута – 333. Согласно развешенному на остановках расписанию, первый трамвай в Верхнюю Пышму со станции Фрезеровщиков в будни будет отправляться в 05.20, в выходные – в 05.25. Окончание движения в будни в 22.33 (в рейс), в 23.31 (в парк), в выходные – в 22.35 (в рейс), в 23.33 (в парк).Как сообщили в пресс-службе УГМК, первыми пассажирами стали губернатор региона Евгений Куйвашев, Почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Верхней Пышмы Иван Соломин.Ежедневно междугородним трамвайным сообщением смогут воспользоваться 11 тысяч человек, в год порядка – 4 млн человек. На линии предусмотрено 14 остановок – 10 в Екатеринбурге и 4 в Медной столице Урала. Время в пути составит 20-30 минут.По маршруту будут курсировать современные трамваи «Львенок». Такие трамваи отличаются компактностью, просторными салонами, широкими дверными проемами, USB-розетками для зарядки мобильных устройств, передовыми медиакомплексами, современными системами климат-контроля. Особое внимание разработчики уделили комфорту маломобильных пассажиров. Для их удобства «Львенок» оборудован откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя.