В Екатеринбурге продлили срок перекрытия улицы Громова
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Строители продлили срок закрытия движения транспорта по улице Громова в Екатеринбурге. Теперь ограничения действуют до 22 сентября.
Речь идет об участке от внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на Чкалова до Академика Бардина. В это месте ведутся работы по строительству паркинга.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Речь идет об участке от внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на Чкалова до Академика Бардина. В это месте ведутся работы по строительству паркинга.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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30 августа 2022
30 августа 2022