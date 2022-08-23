В Екатеринбурге продлили срок перекрытия улицы Громова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Строители продлили срок закрытия движения транспорта по улице Громова в Екатеринбурге. Теперь ограничения действуют до 22 сентября.Речь идет об участке от внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на Чкалова до Академика Бардина. В это месте ведутся работы по строительству паркинга.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.