Улицу Горького на месяц закроют для автомобилистов в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта на улице Горького в районе дома №4. Ограничения будут действовать с 30 сентября по 30 октября.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, дорогу закрывают ради проведения работ по реконструкции сети канализации.
На время перекрытия движение транспорта направят в объезд по улицам Горького, Малышева, Пушкина.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, дорогу закрывают ради проведения работ по реконструкции сети канализации.
На время перекрытия движение транспорта направят в объезд по улицам Горького, Малышева, Пушкина.
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