Улицу Горького на месяц закроют для автомобилистов в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на улице Горького в районе дома №4. Ограничения будут действовать с 30 сентября по 30 октября.Как сообщили в пресс-службе мэрии, дорогу закрывают ради проведения работ по реконструкции сети канализации.На время перекрытия движение транспорта направят в объезд по улицам Горького, Малышева, Пушкина.