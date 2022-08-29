Музей истории Екатеринбурга впервые поведёт экскурсантов на Широкую Речку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшее воскресенье, 4-го сентября экскурсовод Светлана Комарова расскажет об истории одной из частей Екатеринбурга — о Широкой Речке. Рассказ будет вести «на местности», и это станет премьерой экскурсии, — объявляет Музей истории Екатеринбурга.Жилой микрорайон Широкая Речка екатеринбургские экскурсоводы обделяют вниманием. Считается, что ничего особо интересного, о чём можно было рассказать и что показать, здесь нет. Светлана Комарова докажет, что это не так. Участникам премьерной экскурсии она поведает о том, почему данная часть Екатеринбурга так называется, когда в этом месте появились первые строения, в какой момент и по какой причине бывший рабочий посёлок был включён в состав города.Начнётся экскурсия в ровно в полдень. Свою прогулку по микрорайону участники начнут от остановки общественного транспорта «Светлореченский».