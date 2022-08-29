Музей истории Екатеринбурга впервые поведёт экскурсантов на Широкую Речку
Общество
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
В ближайшее воскресенье, 4-го сентября экскурсовод Светлана Комарова расскажет об истории одной из частей Екатеринбурга — о Широкой Речке. Рассказ будет вести «на местности», и это станет премьерой экскурсии, — объявляет Музей истории Екатеринбурга.
Жилой микрорайон Широкая Речка екатеринбургские экскурсоводы обделяют вниманием. Считается, что ничего особо интересного, о чём можно было рассказать и что показать, здесь нет. Светлана Комарова докажет, что это не так. Участникам премьерной экскурсии она поведает о том, почему данная часть Екатеринбурга так называется, когда в этом месте появились первые строения, в какой момент и по какой причине бывший рабочий посёлок был включён в состав города.
Начнётся экскурсия в ровно в полдень. Свою прогулку по микрорайону участники начнут от остановки общественного транспорта «Светлореченский».
Жилой микрорайон Широкая Речка екатеринбургские экскурсоводы обделяют вниманием. Считается, что ничего особо интересного, о чём можно было рассказать и что показать, здесь нет. Светлана Комарова докажет, что это не так. Участникам премьерной экскурсии она поведает о том, почему данная часть Екатеринбурга так называется, когда в этом месте появились первые строения, в какой момент и по какой причине бывший рабочий посёлок был включён в состав города.
Начнётся экскурсия в ровно в полдень. Свою прогулку по микрорайону участники начнут от остановки общественного транспорта «Светлореченский».
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