В Свердловской области похолодает в начале сентября

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области похолодание ожидается уже в начале сентября. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.По словам синоптика, август 2022 года может оказаться одним из самых теплых и сухих в истории метеорологических наблюдений. В нескольких районах Урала количество осадков, выпавших на сегодняшний день, составляет всего 3-10% месячной нормы.Однако осадки все же еще могут выпасть в августе. Через северные районы Свердловской области в ближайшие сутки проследует небольшой динамичный циклон, несущий плотную облачность, дожди и последующее похолодание на 8-10°С. А на юге региона теплая погода сохранится до 2 сентября. Здесь ожидается значительно меньше дождей, но вероятны грозы и кратковременные дожди с порывистым ветром.Уже 3 сентября на всей территории Свердловской области установится прохладная осенняя погода. Температура воздуха 3-4 сентября ночью будет 6…11°С, днем 11…16°С. На следующей неделе маловероятны существенные осадки, а температура воздуха ночью будет 4…9°С, днем 10…15°С.