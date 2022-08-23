Екатеринбуржец заставлял девушку резать себе кожу и отобрал квартиру ее матери

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который заставил девушку резать себе кожу, а ее мать – переписать на него квартиру. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, с начала июня 2015 года до 2017 года обвиняемый вошел в доверие местной жительницы, вступив с ее дочерью в близкие отношения. Затем он соврал, что является сотрудником правоохранительных органов. Обещая трудоустроить дочь екатеринбурженки, мужчина заявил, что той необходимо проходить моральные и физические испытания ради формирования навыков для службы.Так, обвиняемый предлагал девушке разрезать лезвием или скальпелем свою кожу, а потом самостоятельно зашивать раны хирургическими нитками с помощью хирургической иглы. Также он предлагал самостоятельно ставить себе в вену уколы, в частности с глюкозой.После этого злоумышленник заявил гражданке, что ее дочь не прошла испытания для поступления на службу, а для избежания негативных последствий она должна переоформить право собственности на квартиру.В результате квартиру по договору купли-продажи переоформили на обвиняемого. Потерпевшей был причинен ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.Сейчас квартира по решению суда уже вновь перешла в собственность потерпевшей, а договор купли-продажи признали недействительным. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.