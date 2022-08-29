Директора АО «Уралэлектромедь» Владимира Колотушкина наградили орденом Александра Невского

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Сегодня, 30 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам. Церемония прошла в колонном зале Дома Севастьянова в Екатеринбурге. В числе награжденных орденом Александра Невского – директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин.Государственной наградой Владимир Сергеевич удостоен в соответствии с указом Президента РФ от 8 июля 2022 года – за достойный вклад в развитие металлургической и машиностроительной отраслей в экономике Свердловской области.Под руководством Владимира Сергеевича реализовано более десятка значимых производственных проектов, которые позволили повысить эффективность работы АО «Уралэлектромедь».Владимир Колотушкин является проводником политики социально ответственного бизнеса. Ежегодно в учебном центре предприятия проходят обучение более 6 тыс. работников. Особое внимание предприятие уделяет экологии, охране труда и промышленной безопасности, реализует социальные программы, осуществляет благотворительную деятельность. Согласно действующему на предприятии коллективному договору работникам предоставляются социальные гарантии и льготы сверх установленных законодательством РФ.В этот же день награду из рук губернатора получил директор по международным связям АО «Уралэлектромедь» Александр Суплаков. Он награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени – за достойный вклад в развитие международных отношений. Трудовой стаж Александра Суплакова на предприятии – 32 года. За успехи в труде и достойный вклад в развитие АО «Уралэлектромедь» и металлургической отрасли Александр Александрович неоднократно поощрялся корпоративными и иными наградами. В 2019 году за большой вклад в развитие международных отношений в промышленной сфере награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.