Директора АО «Уралэлектромедь» Владимира Колотушкина наградили орденом Александра Невского
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Сегодня, 30 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам. Церемония прошла в колонном зале Дома Севастьянова в Екатеринбурге. В числе награжденных орденом Александра Невского – директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин.
Государственной наградой Владимир Сергеевич удостоен в соответствии с указом Президента РФ от 8 июля 2022 года – за достойный вклад в развитие металлургической и машиностроительной отраслей в экономике Свердловской области.
Под руководством Владимира Сергеевича реализовано более десятка значимых производственных проектов, которые позволили повысить эффективность работы АО «Уралэлектромедь».
Владимир Колотушкин является проводником политики социально ответственного бизнеса. Ежегодно в учебном центре предприятия проходят обучение более 6 тыс. работников. Особое внимание предприятие уделяет экологии, охране труда и промышленной безопасности, реализует социальные программы, осуществляет благотворительную деятельность. Согласно действующему на предприятии коллективному договору работникам предоставляются социальные гарантии и льготы сверх установленных законодательством РФ.
В этот же день награду из рук губернатора получил директор по международным связям АО «Уралэлектромедь» Александр Суплаков. Он награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени – за достойный вклад в развитие международных отношений. Трудовой стаж Александра Суплакова на предприятии – 32 года. За успехи в труде и достойный вклад в развитие АО «Уралэлектромедь» и металлургической отрасли Александр Александрович неоднократно поощрялся корпоративными и иными наградами. В 2019 году за большой вклад в развитие международных отношений в промышленной сфере награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
Государственной наградой Владимир Сергеевич удостоен в соответствии с указом Президента РФ от 8 июля 2022 года – за достойный вклад в развитие металлургической и машиностроительной отраслей в экономике Свердловской области.
Под руководством Владимира Сергеевича реализовано более десятка значимых производственных проектов, которые позволили повысить эффективность работы АО «Уралэлектромедь».
Владимир Колотушкин является проводником политики социально ответственного бизнеса. Ежегодно в учебном центре предприятия проходят обучение более 6 тыс. работников. Особое внимание предприятие уделяет экологии, охране труда и промышленной безопасности, реализует социальные программы, осуществляет благотворительную деятельность. Согласно действующему на предприятии коллективному договору работникам предоставляются социальные гарантии и льготы сверх установленных законодательством РФ.
В этот же день награду из рук губернатора получил директор по международным связям АО «Уралэлектромедь» Александр Суплаков. Он награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени – за достойный вклад в развитие международных отношений. Трудовой стаж Александра Суплакова на предприятии – 32 года. За успехи в труде и достойный вклад в развитие АО «Уралэлектромедь» и металлургической отрасли Александр Александрович неоднократно поощрялся корпоративными и иными наградами. В 2019 году за большой вклад в развитие международных отношений в промышленной сфере награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
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