В Екатеринбурге в день благотворительности запустят челлендж #ДайНаЛапу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Международный день благотворительности, 5 сентября, фонд «ЗООзащита» запускает в Екатеринбурге челлендж #ДайНаЛапу.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фонда, участники могут сделать благотворительное пожертвование от 100 рублей в адрес «ЗООзащиты» на сайте фонда, опубликовать в соцсетях фото отпечаток лап своих питомцев (кошек, собак, свинок, попугайчиков и так далее), поставить хештег #ДайНаЛапу и отметить своих друзей – тех, кому передают челлендж.Все собранные средства фонд потратит на питание и лечение своих подопечных. На данный момент у «ЗООзащиты» 250 собак и 120 кошек.