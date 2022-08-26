В Свердловской области выявили еще 1 333 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 1 333 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 469 261 случай COVID-19.
По выздоровлению выписали 562 пациентов. Общее число вылечившихся – 447 877.
В регионе за последние сутки не зафиксировано летальных исходов.
По выздоровлению выписали 562 пациентов. Общее число вылечившихся – 447 877.
В регионе за последние сутки не зафиксировано летальных исходов.
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Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 761 человека
23 августа 2022
23 августа 2022