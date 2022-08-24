«ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле заплатит 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд отклонил апелляцию «ЕВРАЗ НТМК», которого районный суд Нижнего Тагила оштрафовал на 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха.В январе специалист уральского межрегионального управления Росприроднадзора провел выездные обследования с отбором проб воздуха в Нижнем Тагиле. В результате было выявлено среднесуточное превышение предельно-допустимых концентраций по бенз(а)пирену в 1,7 раза в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы.По факту нарушения экологических требований при эксплуатации предприятия 9 февраля в отношении АО «ЕВРАЗ НТМК» составили протокол об административном правонарушении. 11 февраля было вынесено постановление о назначении юридическому лицу штрафа в размере 20 тысяч рублей. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оставил жалобу на постановление без изменений.Защитник обратился с жалобой в Свердловский областной суд. Однако облсуд также оставил без изменений постановление должностного лица Росприроднадзора и решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.