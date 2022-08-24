«ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле заплатит 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отклонил апелляцию «ЕВРАЗ НТМК», которого районный суд Нижнего Тагила оштрафовал на 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха.
В январе специалист уральского межрегионального управления Росприроднадзора провел выездные обследования с отбором проб воздуха в Нижнем Тагиле. В результате было выявлено среднесуточное превышение предельно-допустимых концентраций по бенз(а)пирену в 1,7 раза в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы.
По факту нарушения экологических требований при эксплуатации предприятия 9 февраля в отношении АО «ЕВРАЗ НТМК» составили протокол об административном правонарушении. 11 февраля было вынесено постановление о назначении юридическому лицу штрафа в размере 20 тысяч рублей. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оставил жалобу на постановление без изменений.
Защитник обратился с жалобой в Свердловский областной суд. Однако облсуд также оставил без изменений постановление должностного лица Росприроднадзора и решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
В январе специалист уральского межрегионального управления Росприроднадзора провел выездные обследования с отбором проб воздуха в Нижнем Тагиле. В результате было выявлено среднесуточное превышение предельно-допустимых концентраций по бенз(а)пирену в 1,7 раза в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы.
По факту нарушения экологических требований при эксплуатации предприятия 9 февраля в отношении АО «ЕВРАЗ НТМК» составили протокол об административном правонарушении. 11 февраля было вынесено постановление о назначении юридическому лицу штрафа в размере 20 тысяч рублей. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оставил жалобу на постановление без изменений.
Защитник обратился с жалобой в Свердловский областной суд. Однако облсуд также оставил без изменений постановление должностного лица Росприроднадзора и решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
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