В Екатеринбурге за три дня задержали 15 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 26 по 28 августа проходили массовые проверки водителей. Автоинспекторы задержали 15 пьяных автолюбителей за эти дни.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, задержано 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. У двоих из них не было водительских прав.Еще семь автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения.Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 19 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и пять водителей, лишенных права управления транспортом.