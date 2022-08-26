В Екатеринбурге за три дня задержали 15 пьяных водителей
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге с 26 по 28 августа проходили массовые проверки водителей. Автоинспекторы задержали 15 пьяных автолюбителей за эти дни.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, задержано 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. У двоих из них не было водительских прав.
Еще семь автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения.
Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 19 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и пять водителей, лишенных права управления транспортом.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, задержано 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. У двоих из них не было водительских прав.
Еще семь автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения.
Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 19 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и пять водителей, лишенных права управления транспортом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Массовые проверки водителей вновь проходят в Екатеринбурге
26 августа 2022
26 августа 2022
За выходные в Свердловской области задержали 95 пьяных водителей
22 августа 2022
22 августа 2022
В Екатеринбурге задержали 16-летнего мотоциклиста
23 августа 2022
23 августа 2022