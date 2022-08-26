Свердловчанка пыталась отомстить бывшему возлюбленному с помощью полиции

– Под давлением фактов женщина созналась в том, что после ссоры, желая отомстить мужчине, в которым состояла в близких отношениях, решила обратиться в полицию, с ложным заявлением о совершении им квартирной кражи, – рассказали в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском оштрафовали местную жительницу, которая пыталась отомстить своему бывшему с помощью полиции. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В конце мая в дежурную часть ОМВД по Березовскому по телефону поступило сообщение о квартирной краже. Чуть позже заявительницу вызвали в полицию, где она написала заявление якобы о краже из ее квартиры 100 тысяч рублей, пачки сигарет и золотого браслета. В преступлении она обвинила своего бывшего сожителя.Следователи провели осмотр квартиры, состояние которого, а также определенные характеристики личности женщины вызывали сомнения в наличии у нее крупной денежной суммы и золотых украшений. Опрос сожителя, соседей и знакомых показали, что вообще нет доказательств самого события преступления.Идея такой мести пришла к женщине во время распития крепкого алкоголя в компании подруги. В результате суд назначил березовчанке наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за заведомо ложный донос о преступлении.